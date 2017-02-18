Трамп еще не определился с политикой в отношении России – Макфол

Фото: Zuma/ТАСС/Glen Johnson

Администрация президента США Дональда Трампа еще не определилась с политикой в отношении России, полагает бывший американский посол в Москве Майкл Макфол. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что решения скорее всего не приняты, поэтому публично высказываются противоречивые мысли. С одной стороны, идет разговор о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, а с другой – риторика, похожая на ту, что звучала при Бараке Обаме.

Макфол добавил, что Трампу потребуется больше времени, чтобы принять решение.

Ранее сам американский президент заявлял, что что надеется наладить хорошие отношения с Россией. При этом он подчеркнул, что не испытывает излишней симпатии к РФ.

Он также заметил, что еще ничего не сделал для России.