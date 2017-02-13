Фото: facebook.com/pg/antman

Американский актер Майкл Дуглас снимется в продолжении "Человека-Муравья". Об этом он сообщил в своем Facebook.

Свое сообщение актер сопроводил фотографией, на котором он иронично изображает злодея на фоне постера первого "Человека-Муравья". В сиквеле Дуглас сыграет доктора Хэнка Пима, изобретателя костюма Человека-Муравья.

О планах Marvel Studios снять продолжение фильма стало известно в октябре 2015 года. Премьера сиквела под названием "Человек-муравей и Оса" состоится 6 июля 2018 года. В ноябре 2015 года появилось подтверждение, что режиссером станет Пейтон Рид, снявший первую часть. Помимо Дугласа, к работе над фильмом вернутся актеры Пол Радд, Майкл Пенья и Эванджелин Лилли.