Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2017, 13:48

Шоу-бизнес

Майкл Дуглас снимется в продолжении "Человека-Муравья"

Фото: facebook.com/pg/antman

Американский актер Майкл Дуглас снимется в продолжении "Человека-Муравья". Об этом он сообщил в своем Facebook.

Свое сообщение актер сопроводил фотографией, на котором он иронично изображает злодея на фоне постера первого "Человека-Муравья". В сиквеле Дуглас сыграет доктора Хэнка Пима, изобретателя костюма Человека-Муравья.

[html][/html]
О планах Marvel Studios снять продолжение фильма стало известно в октябре 2015 года. Премьера сиквела под названием "Человек-муравей и Оса" состоится 6 июля 2018 года. В ноябре 2015 года появилось подтверждение, что режиссером станет Пейтон Рид, снявший первую часть. Помимо Дугласа, к работе над фильмом вернутся актеры Пол Радд, Майкл Пенья и Эванджелин Лилли.

"Человек-Муравей" (2015) – американский супергеройский фильм, основанный на одноименной серии комиксов Marvel. Созданием картины занималась компания Marvel Studios, а распространением — Walt Disney Studios Motion Pictures.

Ссылки по теме


Майкл Дуглас Marvel Человек-муравей новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика