На Киевском и Курском направлениях МЖД введут дополнительные остановки

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На Киевском и Курском направлениях Московской железной дороги (МЖД) с 4 апреля появятся дополнительные остановки. Как уточняет пресс-служба перевозчика, речь идет о станциях Толстопальцево Киевского направления и Серпухов Курского направления.

На станции Толстопальцево будут делать остановки продолжительностью 30 секунд две электрички из Москвы и еще две в обратном направлении. Остановки назначены в 17:09 электропоезду № 6161 Москва – Калуга-1 (отправлением с Киевского вокзала в 16:40) и в 8:42 – электропоезду № 6505 Москва – Апрелевка (отправлением в 8:05).

Следуя в Москву, пассажиры смогут совершить посадку на данной станции в 17:08 и в 19:42 в электропоезда №№ 6436 и 6444, которые отправляются от станции Нары в 16:27 и в 19:01 соответственно.

На Курском направлении дополнительная минутная остановка назначена на станции Серпухов в 21:50 экспрессу № 7051 Москва – Тула-1, отправляющемуся по пятницам с Курского вокзала Москвы в 20:23. На конечную станцию состав прибывает в 22:59.

Напомним, с 27 марта изменится расписание электричек на всех направлениях московской железной дороги. Изменения связаны с сезонным увеличением пассажиропотока и переходом ряда стран на летнее время.

В пятницу и выходные дни начнут курсировать 26 дополнительных летних поездов.