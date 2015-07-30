Движение поездов на Ярославском направлении наладится к середине дня - МЖД

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД, возникший из-за гибели подростка на станции "Лосиноостровская", устранят к середине дня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Отмечается что движение поездов на Ярославском направлении МЖД войдет в график с середины дня, после технологического перерыва. Всего задержан 31 пригородный электропоезд. Время задержки составляет от шести до 17 минут.

Кроме того, три электрички, следовавшие за составом, на крыше которого был обнаружен подросток, прибыли в Москву с опозданием на два с половиной часа.

Напомним, сегодня в 6.40 на станции "Лосиноостровская" на крыше одного из составов было обнаружен труп подростка, который предположительно погиб от разряда тока. На место были вызваны представители органов внутренних дел и МЧС.

Участившиеся случаи подобного рода привлекли к себе внимание Госдумы. Парламентарии уже подготовили законопроект, который усиливает ответственность за зацепинг – поездки на крыше, подножках и между вагонами поездов.

Подразумевается, что штраф для самих зацеперов вырастет со 100 рублей до 5 тысяч. Кроме того, документ вводит штраф до 50 тысяч рублей для перевозчиков.

Если же поездка на крыше поезда обернулась аварией или смертью человека, то самому нарушителю, если он остался жив, или должностным лицам, допустившим зацепинг, грозит до пяти лет лишения свободы.