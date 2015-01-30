Железнодорожники задержали около 2 тысячи нарушителей в ходе рейда

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Около двух тысяч нарушителей было задержано на Московской железной дороге в рамках акции "Дорога без опасности". Железнодорожники совместно с полицией задерживали "зацеперов" и тех, кто переходил пути в неположенных местах, сообщает пресс-служба префектуры ЮЗАО.

Акция проходила с 15 декабря прошлого по 15 января этого года.

Более 150 нарушителей привлекли к административной ответственности, они выплатят штраф.

В префектуре отметили, что акцию специально провели в дни праздников и каникул, когда количество нарушителей значительно увеличивается.

Отметим, что с начала года под колесами поездов в Москве и Подмосковье уже погибли несколько человек. Как правило, причиной трагедии становился переход путей в неположенном месте.

Так, 28 января женщина и ребенок погибли под колесами электрички в районе подмосковной станции Томилино Казанского направления МЖД. Еще двое детей получили различные травмы и госпитализированы.