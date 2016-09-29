Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Поезд насмерть сбил мужчину на Казанском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Инцидент произошел в 7:56 в районе станции Раменское. Мужчина пытался перейти пути в неположенном месте. Машинист электропоезда предпринял экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Движение не прерывалось, составы следовали по другим путям.

В результате были задержаны шесть пригородных электропоездов – три в Москву и столько же в обратном направлении. Чтобы не допустить массового скопления поездов, две электрички по направлению в Москву вывели из расписания.