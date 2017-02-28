Форма поиска по сайту

28 февраля 2017, 18:29

Подросток получил травмы под колесами поезда на станции "Павшино"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Следователи начали проверку сведений СМИ о травмировании 17-летнего подростка под поездом в районе станции "Павшино", сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Сообщается, что 27 февраля 2017 года юноша при переходе железнодорожных путей в наушниках был травмирован поездом. Инцидент произошел в районе станции "Павшино" Рижского направления МЖД. Подростка госпитализировали с телесными повреждениями.

В большинстве случаев причиной травмирования граждан становится их невнимательность на объектах железной дороги, личная неосторожность при переходе путей, хождение по путям в акустических наушниках или во время разговора по телефону, а также занятие "зацеперством". Дополнительный фактор риска – состояние алкогольного опьянения. Следственное управление просит соблюдать правила безопасности на железной дороге.

