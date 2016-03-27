Пригородные электрички перешли на летнее время

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С 27 марта изменится расписание электричек на всех направлениях московской железной дороги. Изменения связаны с сезонным увеличением пассажиропотока и переходом ряда стран на летнее время, сообщает пресс-служба МЖД.

В пятницу и выходные дни начнут курсировать 26 дополнительных летних поездов.

На Казанском направлении появятся четыре электрички: две по выходным дням на участке Москва – Шиферная и две – в воскресенье по маршруту Воскресенск – Егорьевск.

С Киевского вокзала отправятся три электропоезда: два – на участке Москва – Кресты и один поезд выходного дня Малоярославец – Москва (№ 6384).

Пять поездов введут на Рижском направлении по пятницам и выходным дням на участках Волоколамск – Нахабино, Москва – Нахабино, Москва – Новоиерусалимская.

На Белорусском направлении введут две электрички: ежедневно № 6408 Звенигород – Москва с отправлением в 06:32, по выходным дням № 6249 Москва-Бутырская – Кубинка отправлением в 15:44.

На участках Лобня – Можайск, Можайск – Москва по пятницам и воскресеньям начнут движение четыре поезда. Кроме того, 10 экспрессов будут останавливаться в Трехгорке.

На Савеловском направлении по выходным дням восстановят курсирование четырех поездов, на Павелецком направлении – шести электричек.

Подробную информацию об изменении расписания всех пригородных поездов можно узнать на остановках и вокзалах, а также на официальном сайте МЖД.