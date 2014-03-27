Фигуранты дела о хищении денег при ремонте РЖД украли 122 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Фигуранты уголовного дела о хищении денег из программы "Малое кольцо МЖД" украли 122 миллиона рублей, пишет газета "Коммерсантъ".

Как сообщил изданию источник в МВД, организатором преступления выступил руководитель инвестиционного направления столичного филиала РЖД Андрей Солдатенко.

Помимо него в группу, похитившую деньги, вошли в глава отдела сопровождения инвестиционных проектов МЖД Иван Марчук, а также их знакомые предприниматели Игорь Агапеев и Михаил Романенков.

Напомним, 26 марта стало известно о том, что фигурантам дела предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". По мнению следствия, фигуранты дела изменили конкурсную документацию на проект, обеспечив условия для победы подконтрольной им фирмы "Стройинжиниринг".

В результате с компанией было заключено шесть договоров на выполнение технических, землеустроительных и полевых исследований, при этом их общая стоимость была завышена в несколько раз.

Заказчик работ - РЖД - перечислил деньги на расчетный счет организации в банк "Пурпе", после чего большая их часть была похищена при помощи сотрудников кредитного учреждения.

В рамках расследования прошли обыски в компании "Стройинжиниринг", а также в банке. В офисе фирмы правоохранители нашли печати и документы нескольких компаний-однодневок.

В РЖД отмечают, что мошенничество было выявлено службой безопасности РЖД, после чего материалы проверки были направлены в правоохранительные органы.