Движение электричек на Савеловском направлении МЖД введено в график, поезда отправляются по расписанию. Об этом сообщается на официальном портале РЖД.

Сбой на этом направлении произошел из-за незапланированной остановки электропоезда в 6:32 утра на остановке "Яхрома". Состав следовал из Дмитрова в Москву. Пассажиры продолжили маршрут на попутных поездах. Впоследствии состав самостоятельно проследовал до Москвы.

Поезд № 6401 Дмитров – Москва был задержан на 1,12 часа, № 6101 Дубна – Москва – на 30 минут, а состав № 6223 Вербилки – Кубинка опаздывает на 27 минут. Также полностью отменен поезд № 6403 Дмитров – Москва, движение состава № 6404 Москва – Дмитров частично отменено на участке Икша – Дмитров.