Движение аэроэкспрессов до Внукова приостановлено из-за упавшего дерева

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Движение аэроэкспрессов на Киевском направлении МЖД временно приостановлено из-за упавшего дерева, передает телеканал "Москва 24".

Дерево упало на провода на участке Лесной городок – аэропорт Внуково. В итоге были повреждены устройства, которые отвечают за регулировку движения поездов в автоматическом режиме.

Из-за происшествия с рейса сняты два аэроэкспресса из Внукова. В обратном направлении один состав проследовал по укороченному маршруту – до станции "Лесной городок".

Пригородные поезда Киевского направления курсируют по расписанию.