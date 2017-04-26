Форма поиска по сайту

26 апреля 2017, 18:10

Движение аэроэкспрессов до Внукова приостановлено из-за упавшего дерева

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Движение аэроэкспрессов на Киевском направлении МЖД временно приостановлено из-за упавшего дерева, передает телеканал "Москва 24".

Дерево упало на провода на участке Лесной городок – аэропорт Внуково. В итоге были повреждены устройства, которые отвечают за регулировку движения поездов в автоматическом режиме.

Из-за происшествия с рейса сняты два аэроэкспресса из Внукова. В обратном направлении один состав проследовал по укороченному маршруту – до станции "Лесной городок".

Пригородные поезда Киевского направления курсируют по расписанию.

