Движение на Казанском направлении МЖД задерживается из-за ЧП

Два поезда на Казанском направлении МЖД следуют с опозданием из-за частичного схода электрички с рельсов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

ЧП произошло в 6:47. С рельсов сошла одна колесная пара пригородного поезда, который в этот момент заезжал в тупик на станции Черусти. Пассажиров в составе не было.

Из-за этого поезда на Казанском направлении ходят по второму главному пути. Используется вариантный график, с помощью которого составы поочередно пропускаются в обе стороны.

Кроме того, на 10 минут задержана одна электричка сообщением Черусти – Москва и с отклонением до одного часа следуют два пассажирских поезда № 57 Йошкар-Ола – Москва и № 59 Нижневартовск – Москва.

Для удобства пассажиров ЦППК организовала движение четырех компенсационных автобусов: два отправлением со станции Черусти и два – со станции Шатура.

