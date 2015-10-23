Пригородные электрички перейдут на зимнее расписание с 25 октября

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

График движения пригородных электричек перейдет на зимнее время с 25 октября, сообщает пресс-служба МЖД.

В связи с уменьшением пассажиропотока на всех направлениях МЖД введен график, откорректированный на осенне-зимний период. Он будет действовать с 25 октября до 26 марта 2016 года. Самые серьезные коррективы внесены в расписание движения пригородных электропоездов Белорусского направления.

Кроме того, отменены так называемые "дачные" электрички. В основном это электропоезда, которые были назначены на пятницу и на выходные дни. Взамен них на более востребованных маршрутах назначаются другие электрички, а некоторым электропоездам продлевается маршрут следования.

Ранее m24.ru сообщало, что у электрички Москва – Голутвин Казанского направления появится новая остановка – Конобеево.

Маршрут электропоезда № 6380 Москва – Крюково отправлением с Ленинградского вокзала в 23.31 продлен до станции Клин.

Также рассматривается вопрос о восстановлении маршрута Москва – Дмитров с отправлением в 23.48 часа, который был сокращен до станции Лобня.

Изменения в расписании связаны с тем, что в последнее воскресенье октября на зимнее время переходят соседние с Россией страны и корректируется время отправления международных пассажирских поездов, что в свою очередь влияет на график движения пригородных электричек.

Более подробную информацию об изменениях расписания движения пригородных электропоездов можно узнать на информационных стендах на железнодорожных станциях и вокзалах, а также на сайтах ЦППК, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, специализированных порталах: Яндекс.Расписание и ТУ-ТУ.ру.

По интересующим вопросам можно также обращаться по телефону Единого информационно-сервисного центра "РЖД": 8-800-775-00-00.