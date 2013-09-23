Форма поиска по сайту

23 сентября 2013, 21:49

Транспорт

Начать реконструкцию Киевского направления МЖД планируют в 2014 году

Реконструкцию Киевского направления МЖД планируют начать в 2014 году

Реконструкцию Киевского направления Московской железной дороги планируют начать в 2014 году, власти Москвы ставят задачу увеличить пассажиропоток на этом направлении в два раза.

Как сообщил журналистам в понедельник глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов, уже в ноябре длина составов, курсирующих на Киевском направлении, будет увеличена на два-три вагона. Это дополнительно даст порядка 8-10 тысяч пассажирских мест, сказал Ликсутов.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что дальнейшее развитие Киевского направления МЖД, в частности, предполагает увеличение размеров движения на участке Киевский вокзал - Новопеределкино с сокращением интервала отправления поездов в пиковое время до 30 минут.

Пригородные пассажирские перевозки Киевский вокзал - Новопеределкино и обратно с промежуточными остановками "Очаково", "Сколково" и "Солнечная" начались с 1 августа 2013 года.

