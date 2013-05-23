На МЖД меняется расписание электричек

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением ремонтных работ на Московской железной дороге меняется расписание пригородных электропоездов.

Изменения коснутся Ярославского, Белорусского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Курского и Рижского направлений.

Так, с 27 мая на Ярославском направлении ряд электричек изменит будет отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного графика, некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, несколько составов выводится из расписания.

На период работ будет выведено из расписания четыре электрички на участках Софрино - Александров-1, Балакирево-Александров-1. Также будут отменены несколько дневных ускоренных поездов по маршрутам Москва - Александров, Москва - Сергиев-Посад, Болшево - Москва, Можайск - Москва, Серпухов - Москва.

На Белорусском направлении с 27 мая выделены "окна" с 9:30 до 17:30 для ремонта первого главного пути перегона Уваровка – Блокпост. Также начинается ремонт первого главного пути перегона Ракитная - Гусино и второго главного пути перегона Издешково - Дурово.

Несколько пригородных электричек будут отправляться раньше или позже графика. Часть электропоездов будет выведена из расписания на участках Сафоново – Вязьма, Голицыно - Звенигород, Можайск - Гагарин и Можайск - Бородино. На маршруте Смоленское - Красное выводится из расписания два состава, курсирующих не в "часы пик". С 1 по 30 июня на перегоне Кунцево-2 – Усово также будет отменен ряд электропоездов на участках Москва Пассажирская Смоленская – Усово и Кунцево - Усово.

На Казанском направлении в Московской и Рязанской областях железнодорожники приступят к ремонтным работам на первом главном пути перегона Кривандино-Черусти (с 6:00 до 14:00), а также первого главного пути перегона Гжель – Овражки и ст. Овражки (с 9:20 до 17:20).

В связи с этим часть электропоездов и "экспрессов" будет отправляться раньше или позже графика. В частности, на участках Москва – Черусти, Москва – Куровское, Куровское - Черусти и Кривандино - Черусти будут отменены несколько электропоездов, курсирующих не в "часы пик". На участках Рязань – Дивово, Голутвин - Шиферная, Голутвин – пл.88 км, Москва - Раменское отменят несколько ускоренных поездов.

На Киевском направлении с 1 июня начнутся работы по модернизации второго главного пути перегона Обнинское - Балабаново и Бабынино - Воротынск. В связи с этим часть электропоездов будет отправляться раньше или позже графика, ряд дневных электропоездов, курсирующих в выходные дни, отменяются.



Кроме того, на Павелецком, Курском и Рижском направлениях ряд ночных электричек будет следовать по укороченному маршруту, дневные поезда проследуют с незначительными изменениями графика, у некоторых электричек изменяется порядок назначения остановок.