Хулиганы в Москве забросали электричку камнями

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Хулиганы забросали камнями пригородный поезд, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Пострадала одна пассажирка.

Инцидент произошел на перегоне Красный Строитель – Щербинка Курского направления МЖД. Хулиганы забросали камнями проходящий пригородный поезд, который следовал из Москвы в Чехов.

По предварительной информации, разбиты одно лобовое, а также пять салонных стекол. Пострадала одна пассажирка. Для оказания помощи пострадавшей железнодорожники вызвали сотрудников медицинских служб на станцию Подольск.

Также на эту станцию были вызваны представители правоохранительных органов для проведения следственных мероприятий.

Пассажиров электропоезда попросили продолжить движение на попутных электричках.

Ущерб электричкам МЖД от действий вандалов в первом квартале текущего года превысил 7,3 миллиона рублей.

Основная статья расходов приходится на остекление вагонов электропоездов, разбитых хулиганами. Всего в первом квартале было разбито 24 лобовых стекла, затраты на приобретение новых превысили 1,1 миллиона рублей.