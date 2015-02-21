Электричка насмерть сбила девушку на станции "Матвеевская"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Москве на железнодорожной станции "Матвеевская" поезд насмерть сбил девушку, которая пыталась попасть на платформу "зайцем", сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Около 17:00 юноша и две девушки шли по железнодорожным путям, чтобы забраться на платформу станции "Матвеевская" Киевского направления МЖД. В это время к остановочному пункту подъезжал пассажирский поезд.

Машинист применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Два подростка успели залезть на платформу, а девушка была смертельно травмирована.

Специальная комиссия МЖД работает на месте происшествия, они выясняют причины произошедшего.