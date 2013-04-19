Электрички до Ново-Переделкино запустят в июле

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 июля будут запущены в тестовом режиме электропоезда на участке между станциями "Солнечная" и "Ново-Переделкино" Киевского направления МЖД. Сейчас там проводятся подготовительные работы. Регулярные перевозки на этом перегоне начнутся в третьем квартале 2013 года.

Протяженность участка составит 2,5 км, сообщили в пресс-службе департамента строительства.

Здесь уже провели капитальный ремонт путей, электрификацию, установили шумозащитные экраны рядом с жилыми домами. Железнодорожный переезд на Производственной улице оснастят системой безопасности.

На станции "Солнечная" построена высокая платформа с навесом, завершаются отделочные и пуско-наладочные работы, устанавливают билетные турникеты и кассы, шумозащитные ограждения.

На платформе "Ново-Переделкино" завершается укладка пути и строительство высокой платформы с навесом, устанавливают кассы и турникеты. Также там планируется обустроить парковку на 54 машиноместа.

Как сообщалось ранее, к 2016-2017 году в районах Ново-Переделкино и Солнцево откроются станции метро. Работы по проектированию новых станций уже начались. В этих районах проживает более 200 тысяч человек, которые пользуются наземным общественным транспортом на перегруженных дорогах столицы и области.

Кроме того, столичные власти планируют увеличить долю пассажироперевозок к 2020 году в два раза.