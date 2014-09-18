Форма поиска по сайту

18 сентября 2014, 10:27

Транспорт

В Подмосковье электричка сбила велосипедиста

Фото: M24.ru

Утром 18 сентября поезд Раменское-Москва сбил велосипедиста около платформы "Отдых" Казанского направления, сообщает пресс-служба МЖД.

По предварительной информации, мужчина пытался вместе с велосипедом перейти пути в неположенном месте, несмотря на то, что рядом был подземный переход.

Кроме того, машинист поезда применил экстренное торможение и подавал световые и звуковые сигналы, но из-за того, что расстояние было слишком маленьким, полностью остановить состав не удалось.

Велосипедиста с травмами различной степени тяжести госпитализировали, на место выехала спецкомиссия МЖД для выяснения обстоятельств произошедшего.

Поезда на участке следуют в штатном режиме.

Отметим, что похожая авария произошла на МЖД 15 сентября - там под колесами поезда погиб 11-летний ребенок. Мальчик переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

