На Казанском направлении МЖД задерживаются электрички

На Казанском направлении Московской железной дороги задерживаются электрички. Внештатная ситуация возникла из-за отключения электроподстанции, обеспечивающей движение поездов.

Инцидент произошел в 7.30 - отключилась тяговая подстанция "Яуза", сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Спустя 20 минут работу подстанции удалось восстановить, и движение поездов возобновилось. Из-за инцидента изменился график движения электричек - поезда следуют с опозданием на 20-30 минут.

В настоящий момент причины отключения подстанции выясняют специалисты, а диспетчеры РЖД принимают меры для возвращения движения поездов в установленный график.