17 сентября 2012, 18:42

Транспорт

На Курском направлении МЖД изменилось расписание электричек

На Курском направлении Московской железной дороги изменилось расписание пригородных поездов. Причина - ремонт второго главного пути на перегоне Подольск-Щербинка. Работы начались 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба МЖД, в связи с этим по рабочим дням с 9.00 до 17.00 назначаются "технологические окна".

Изменения касаются в основном дневных электропоездов, которые следуют с одного направления на другое, например, с Белорусского на Курское или с Курского на Рижское.

Несколько составов по определенным дням будут следовать от Подольска до Щербинки по свободному от ремонта пути без остановок на станциях Подольск, Силикатная и Щербинка.

Часть электричек на время ремонта будут совсем выведены из расписания. В основном это дневные поезда, следующие не в час-пик. Некоторые электрички будут ездить по укороченным маршрутам, другие будут отправляться на несколько минут раньше или позже установленного графика.

В МЖД советуют внимательно ознакомиться с расписанием движения электропоездов.

