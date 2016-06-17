На Белорусском направлении МЖД изменится график движения некоторых электричек

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На Белорусском направлении Московской железной дороги изменится график движения некоторых пригородных поездов из-за ремонта путей, сообщает Агентство "Москва". Всего в рамках летней ремонтной кампании на этом направлении отремонтируют более 110 километров пути.

С 20 по 29 июня (кроме 25 и 26 июня) железнодорожники продолжат модернизацию первого главного пути перегона Можайск-Дорохово, расположенного в Рузском и Можайском районах Московской области.

Работы будут вести с 9:00 до 17:00, когда на участке не такое интенсивное движение поездов. Это позволит минимально возможным образом повлиять на расписание электричек, сохранив курсирование поездов в полном объеме в самое популярное для поездок время.

Во время ремонта на участке Москва-Бородино не будут курсировать два пригородных поезда, выполняющие рейсы не в часы пик: №6307 отправлением из Москвы в 8:18 в Бородино и №6312 отправлением из Бородино в 15:09 в столицу.

Как развивается железная дорога

Также несколько электричек рейсом Можайск - Москва и обратно проследуют по укороченному маршруту – не будут курсировать на участке Можайск-Дорохово. Изменения коснутся четырех электропоездов №6234 отправлением в 9:38, №6308 – в 10:52, №7104 – в 15:11 и №6316 – в 17:16.

Электричка №6306 сообщением Можайск-Москва будут отправляться в рейс на 34 минуты раньше привычного расписания – в 8:50.

В ближайшие годы в столице планируется построить около 200 километров дополнительных железнодорожных путей.

Транспортное развитие остается одним из приоритетов Стройкомплекса Москвы. В городе активно строятся новые дороги, линии метро, железнодорожные пути. Комплексный подход к развитию транспортной инфраструктуры позволяет улучшить дорожную обстановку в городе.