Движение электричек на Курском направлении восстановлено

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Движение электропоездов на Курском направлении Московской железной дороги восстановлено после трагического инцидента. По направлению в Москву электрички следуют по расписанию, сообщает пресс-служба МЖД.

Напомним, в 19:20 на перегоне Красный Строитель – Щербинка состав сбил двух молодых людей, которые переходили пути в неположенном месте перед близко идущим пригородным поездом. От полученных травм оба мужчины скончались на месте происшествия.

Два человека погибли на железнодорожных путях Курского направления

Как уточняют в пресс-службе, в результате экстренного торможения была повреждена тормозная магистраль электропоезда. На место был отправлен вспомогательный локомотив, который в 20:47 отбуксировал электропоезд.

В настоящее время на месте работает следственная группа транспортной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.