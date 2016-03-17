Остановка экспресса "Рязань – Москва" изменится с 21 мая

Фото:ТАСС/Игорь Иванко

Воскресный экспресс "Рязань – Москва" на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 21 марта будет делать дополнительную остановку – на станции "Рыбное", сообщает пресс-служба столичной магистрали.

Нововведение приурочено к объявленному РЖД "Году пассажира", и вводится по обращения граждан с целью улучшить качество обслуживания пассажиров. Минутную остановку на станции "Рыбное" в 16:28 будет делать поезд №7051. Он отправляется со станции "Рязань-2" в 16:10 и прибывает в Москву в 18:50.

Уточняется, что данные изменения в расписании не будут действовать 27 марта и 17 апреля – в эти дни на Казанском направлении запланированы технологические окна.

Ранее сообщалось, что с 10 по 27 мая из-за проведения ремонтных работ изменится расписание движения поездов "Сапсан" по маршруту Москва–Санкт-Петербург.

На майские праздники назначены дополнительные рейсы поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом. На маршруте будут курсировать дополнительные поезда: № 759, № 761, № 762, № 763, № 764, № 766, № 773,№ 774.