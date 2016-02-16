Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля 2016, 18:41

Транспорт

В Люберцах на машиниста электрички напал неизвестный

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

На станции Люберцы – 1 Казанского направления МЖД вандал напал на машиниста, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Во время остановки поезда у платформы неизвестный кинул камень в окно кабины локомотива, где сидели машинист и его помощник. Осколки стекла попали машинисту в висок, медработники сделали перевязку, от госпитализации потерпевший отказался. Исход событий мог бы быть гораздо печальней, если бы битое стекло попало в глаза.

По словам железнодорожников, это уже не первый случай, когда состав закидывают камнями. Коллеги пострадавшего обратились за помощью в правоохранительные органы, с просьбой найти злоумышленника и назначить ему соответствующую меру наказания.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения безопасности пассажиров и работников составов, в электричках планируют увеличить количество охранников.

Ссылки по теме


МЖД электрички РЖД вандализм чп ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика