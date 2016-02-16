В Люберцах на машиниста электрички напал неизвестный

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

На станции Люберцы – 1 Казанского направления МЖД вандал напал на машиниста, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Во время остановки поезда у платформы неизвестный кинул камень в окно кабины локомотива, где сидели машинист и его помощник. Осколки стекла попали машинисту в висок, медработники сделали перевязку, от госпитализации потерпевший отказался. Исход событий мог бы быть гораздо печальней, если бы битое стекло попало в глаза.

По словам железнодорожников, это уже не первый случай, когда состав закидывают камнями. Коллеги пострадавшего обратились за помощью в правоохранительные органы, с просьбой найти злоумышленника и назначить ему соответствующую меру наказания.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения безопасности пассажиров и работников составов, в электричках планируют увеличить количество охранников.