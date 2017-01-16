График утренней электрички Москва – Савелово изменится с 17 января

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Последовательность остановок утренней электрички Москва – Савелово изменится с 17 января. Изменения вводятся для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Электричка, отправляющаяся в 7:16 из Москвы в Савелово, в 7:47 начнет дополнительно останавливаться на станции Хлебниково. При этом остановка на Шереметьевской отменяется.
Пассажиров МЖД просят внимательно следить за изменениями, вносимыми в расписание пригородных поездов.
С 14 ноября дополнительные остановки появились у четырех электричек Белорусского и Рижского направлений Московской железной дороги.
Сайты по теме