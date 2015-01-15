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Ж/Д и вокзалы

15 января 2015, 20:42

Для трех электричек Рижского направления назначили дополнительную остановку

МЖД электрички остановки расписание ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Для трех электричек Рижского направления Московской железной дороги с 19 января назначена дополнительная остановка "Опалиха", сообщает пресс-служба МЖД.

Здесь будут останавливаться электропоезда, отправляющиеся по рабочим дням с Рижского вокзала Москвы в 7.12 (Москва-Дедовск) и в 8.10 (Москва-"Новоиерусалимская"), а также поезд Москва-Дедовск отправлением в 7.12 по выходным.

Кроме того, с 19 января изменится расписание движения двух пригородных поездов на участке "Новоиерусалимская"-Москва: № 6504 будет отправляться в столицу на шесть минут раньше графика - в 14.11, на две минуты раньше расписания в 22.03 будет отправляться №6522.

Напомним, дополнительная остановка на платформе Трехгорка появится и у трех поездов Белорусского направления МЖД.

С 19 января на Трехгорке будут делать остановку два утренних электропоезда, следующих в Москву, и один вечерний из столицы.

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Ранее M24.ru сообщало, что 15 января изменится график движения двух электричек Курского направления.

Пригородный поезд Дедовск-Чехов теперь не будет делать остановки на станциях Кутузовская и Весенняя. Изменится время его прибытия на Львовскую и в Дедовск. Добавится остановка в Столбовой.

Электричка Москва-Каланчевская будет отправляться из Чехова в 9.43. Следующими остановками станут Столбовая и Львовская. А вот платформу Москворечье поезд будет проезжать, не останавливаясь.

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