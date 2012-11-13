МЖД оценила ущерб от действий вандалов в 41 миллион рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На Московской железной дороге (МЖД) подсчитали, что за десять месяцев 2012 года затраты на восстановление электричек, поврежденных вандалами, составили 41 миллион рублей.

21 миллион был истрачен на то, чтобы восстановить стекла в кабинах машинистов. Вандалы разбили стекла в 383 кабинах. Также в этом году увеличились расходы на восстановление стекол в вагонах. Это связано с тем, что во многих составах были установлены более дорогие стеклопакеты. 2097 из них пришлось полностью заменить.

"Вандалы ломают и воруют всё: ручки спинок диванов и переходных дверей, багажные полки, светильники, замки переходных дверей тамбуров, электрошкафов. Затраты на восстановление внутривагонного оборудования, интерьер вагонов, инвентарь, системы и устройства, повышающие комфорт пассажиров, составили за 10 месяцев свыше 12 млн. рублей", сообщается на сайте МЖД.

Последний случай вандализма произошел вечером 12 ноября. Группа подростков в пригородном электропоезде Белорусского направления разукрасила вагоны поезда, разбила стекло автоматической двери. При этом они нанесли травмы пассажирам электрички, попытавшимся сделать хулиганам замечание.