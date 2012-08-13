Сбой в движении электричек произошел в Подмосковье

ИТАР-ТАСС

На Рязанском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении поездов, передает ИТАР-ТАСС.

В 07:37 утра 13 августа на перегоне Люберцы-1 - Перово по техническим причинам остановился один из электропоездов, следовавший в столицу. В МЖД приняли решение пропускать все электрички, следующие в Москву, по другому пути вариантным графиком.

В настоящее время задержано 2 электропоезда. Составы, следующие в сторону Москвы, прибывают на Казанский вокзал с опозданием на 10 - 20 минут. Повлияла ли сложившаяся ситуация на движение скорых пассажирских поездов, не сообщается.

На перегон, где остановился электропоезд, отправлен тепловоз, с помощью которого аварийный состав будет отбуксирован в депо.