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ЧП

13 августа 2012, 09:44

Сбой в движении электричек произошел в Подмосковье

МЖД электрички расписание маршрутов чп

ИТАР-ТАСС

На Рязанском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении поездов, передает ИТАР-ТАСС.

В 07:37 утра 13 августа на перегоне Люберцы-1 - Перово по техническим причинам остановился один из электропоездов, следовавший в столицу. В МЖД приняли решение пропускать все электрички, следующие в Москву, по другому пути вариантным графиком.

В настоящее время задержано 2 электропоезда. Составы, следующие в сторону Москвы, прибывают на Казанский вокзал с опозданием на 10 - 20 минут. Повлияла ли сложившаяся ситуация на движение скорых пассажирских поездов, не сообщается.

На перегон, где остановился электропоезд, отправлен тепловоз, с помощью которого аварийный состав будет отбуксирован в депо.

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