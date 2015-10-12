На Киевском направлении МЖД задерживались поезда

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На Киевском направлении Московской железной дороги задерживались электрички, сообщает Агентство "Москва".

График движения менялся по "техническим причинам". 15 пригородных поездов следовали с отставанием от графика от 20 до 40 минут, также на 20 минут позже прибыл на Киевский вокзал пассажирский поезд из Брянска.

Последний раз сбой в работе поездов МЖД произошел 6 октября на Казанском направлении. Там в 9.30 при подъезде к Казанскому вокзалу остановилась электричка. Локомотивная бригада устранила неисправность, но в связи с задержкой пять поездов следовали с увеличенным интервалом от 15 до 35 минут.