День семьи, любви и верности отметят на московских вокзалах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московская железная дорога отметит День семьи, любви и верности. Площадками празднования станут Ярославский и Казанский вокзал. В пресс-службе РЖД отметили, что праздник отметят также на ж/д вокзалах Тулы, Смоленска, Орла, Курска и Брянска.

Пассажирам раздадут тематические материалы, рассказывающие об истории праздника, а также символические открытки. Каждый обладатель открытки сможет написать на ней теплые и добрые слова и отправить ее близким и родным людям.

В России День семьи, любви и верности стал праздником в 2008 году по инициативе президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Официальная дата праздника – 8 июля. В Русской православной церкви он отмечается как День памяти Петра и Февронии.

Они жили еще в ХIII веке и умерли 8 июля, постригшись в монахи незадолго до смерти. По сей день узы этих влюбленных считаются одним из символов любви, верности и взаимопомощи в православной традиции.