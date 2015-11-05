На Киевском направлении МЖД появится новая остановка

Фото: ТАСС/Евгений Волчков

У семи пригородных поездов, курсирующих на Киевском направлении Московской железной дороги, на маршруте появится дополнительная остановка, сообщает пресс-служба МЖД

Остановку введут 9 ноября на остановочном пункте "Мичуринец". Нововведение касается двух утренних пригородных поездов из Наро-Фоминска в Москву:

№ 6404 отправлением со станции Нара в 5.34, с остановкой на о.п. Мичуринец в 6.27;

№ 6412 отправлением со станции Нара в 7.24, с остановкой на о.п. Мичуринец в 8.19.

Также по направлению в Москву изменения вносятся в график следующих электричек:

№ 6464 отправлением со станции Кресты в 17.19, с остановкой на о.п. Мичуринец в 18.38;

№ 6540 (курсирует по рабочим дням) отправлением со станции Апрелевка в 18.35, с остановкой на о.п. Мичуринец 18.57;

№ 6382 (курсирует по выходным дням) отправлением со станции Апрелевка в 12.16, с остановкой на о.п. Мичуринец в 12.40.

Дополнительная остановка назначается и двум пригородным поездам, которые отправляются из Москвы в Наро-Фоминск:

№ 6311 отправлением с Киевского вокзала в 23.37, с остановкой на о.п. Мичуринец в 00.12;

№ 6421 отправлением с Киевского вокзала в 14.10, с остановкой на о.п. Мичуринец в 14.36.

Напомним, с 26 октября пригородные электрички начали работать по зимнему расписанию. Отменены 39 пригородных рейсов на всех направлениях, у 36 изменилось расписание и 20 электропоездов добавлено в новый график.

Изменения в расписании связаны с уменьшением и перераспределением пассажиропотока. С 26 октября отменены "дачные электрички" – дополнительные электропоезда, которые были назначены на пятницу и выходные дни. Взамен были добавлены в расписание электрички на более востребованных маршрутах. Трем электропоездам ЦППК изменила маршрут следования.