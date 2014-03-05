Причиной задымления в электричке на станции "Кубинка" мог стать поджог

Фото: ИТАР-ТАСС

Причиной задымления в электричке на станции "Кубинка" мог быть поджог, сообщает в среду, 5 марта, пресс-служба Московской железной дороги.

Специальная комиссия МЖД, проводившая осмотр вагона, выяснила, что на месте возгорания нет электропроводки, а электрическая печь находится в исправном состоянии. "Причиной задымления в вагоне является занесение открытого огня посторонними лицами и возгорание обивки диванов", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на станции "Кубинка" в Одинцовском районе Подмосковья загорелся вагон электрички. Как уточняется, инцидент произошел в 7.45, когда после высадки пассажиров электропоезд был отогнан в тупик для отстоя перед следующим рейсом.

В связи с происшествием электропоезд был снят с рейса "Кубинка-Дубна" отправлением в 8.10. Пассажирам предложили добираться следующим электропоездом до "Москвы-Белорусской", откуда дополнительный состав следовал до Дубны.