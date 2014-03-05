На железнодорожной станции "Кубинка" горел вагон электрички

Фото: ИТАР-ТАСС

Вагон электрички загорелся на станции "Кубинка" в Одинцовском районе Подмосковья, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По сообщению ведомства, электропоезд находился в тупике. В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время задымление в электричке ликвидировано.

Как уточнили в МЖД, инцидент произошел 5 марта в 7.45, когда после высадки пассажиров электропоезд был отогнан в тупик для отстоя перед следующим рейсом.

"В связи с инцидентом данный электропоезд снят с рейса "Кубинка-Дубна" отправлением в 8.10. Пассажирам предложено добираться следующим электропоездом до Москвы-Белорусской, откуда дополнительный состав проследует до Дубны", - пояснили в пресс-службе Московской железной дороги.

Причины задымления выяснит оперативная комиссия железнодорожников.