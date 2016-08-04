Расписание электричек на Рижском направлении изменится

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На Рижском направлении МЖД с 8 августа частично изменится расписание пригородных поездов. Делается это для улучшения качества обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, из расписания выводится поезд № 6332, курсирующий по выходным дням по маршруту Нахабино – Львовская (отправлялся из Нахабино в 14:08). Одновременно в график выходных дней вводится № 6605В, курсировавший ранее на участке Москва Рижская – Нахабино.

С 8 августа его маршрут следования продлен до остановочного пункта Новоиерусалимская. Электропоезд будет отправляться с Рижского вокзала столицы в 10:19 и прибывать в конечный пункт в 11:38.

Для пассажиров, отправлявшихся с остановочных пунктов на участке Новоиерусалимская – Нахабино, в расписание добавляется еще один ежедневный маршрут: курсировавший ранее по рабочим дням электропоезд № 6330 сообщением Новоиерусалимская – Львовская будет отправляться ежедневно со станции Новоиерусалимская в 13:33 и прибывать на Львовскую в 16:25.

Со всеми изменениями в расписании движения можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД, а также на сайте РЖД.