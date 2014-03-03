Участок Казанского направления МЖД временно закрыт для движения

Фото: ИТАР-ТАСС

Участок Черусти-Кривандино Казанского направления МЖД временно закрыт для движения поездов после схода вагонов на перегоне. Пригородные электрички курсируют по укороченному маршруту от станций Шатура и Куровская до Москвы, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

При этом до Шатуры и Куровской с отдаленных станций пассажиры доставляются автомобилями. По аналогичной схеме организована перевозка и в обратном направлении.

"В связи с происшествием задержаны несколько пассажирских поездов дальнего сообщения, которые следуют по объездному маршруту через станцию Петушки. Для пассажиров работает бесплатная "Горячая линия" ОАО "РЖД". За информацией можно обращаться по телефону 8 800 775 00 00", - говорится в сообщении.

Напомним, на перегоне Черусти - Кривандино около 17.45 в минувшее воскресенье опрокинулись 17 вагонов, восемь из них были нагружены углем, семь - зерном и в двух цистернах перевозилось дизельное топливо, которое загорелось.

Для тушения пожара были привлечены 36 единиц пожарной техники. Никто не пострадал. Из-за повреждения линий электропроводов пассажирские поезда пущены в объезд. По данным ОАО "РЖД", причиной схода вагонов стал излом боковой рамы тележки.