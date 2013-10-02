МЖД сегодня: новые вокзалы, "Спутники", Skype-кабинки

Давка в электричках на станции "Химки" не повторится - ОЖД

Ситуация на станции "Химки", где 27 сентября в час пик отменили электрички и люди не могли попасть в вагоны, не повторится. Как сообщили представители Октябрьской железной дороги, трудности были связаны с ремонтными работами на этом направлении. Напомним, в сентябре открылся новый участок железной дороги "Москва-Химки". Через два года железную дорогу продлят и до Зеленограда. Эта ветка позволит разгрузить электрички и запустить новые аэроэкспрессы от Химок до Шереметьево. О том, как развиваются железные дороги Москвы и Подмосковья – в материале M24.ru.

Самый масштабный железнодорожный проект, который решили осуществить в Московском регионе, – строительство "наземного метро". Оно свяжет десять крупнейших городов Подмосковья: Одинцово, Подольск, Домодедово, Люберцы, Балашиху, Пушкино, Нахабино и Железнодорожный. После реализации проекта интервал движения между электричками в часы пик должен составить не более 3-4 минут, почти как между поездами в столичной подземке. Всего будет построено 350 железнодорожных линий, по которым пустят 120 современных комфортных поездов. Первая линия по Ленинградскому направлению через Химки в Поварово должна открыться в конце следующего года.

Параллельно со строительством веток "легкого метро" планируется приспособить для пассажирских перевозок и Малое кольцо Московской железной дороги. Поезда там будут двигаться также с интервалом не более 5 минут. На Ярославском, Горьковском, Смоленском и Курском направлениях проектируется строительство дополнительного главного пути, предназначенного специально для городских электричек. Интеграция МКЖД с центральными пересадочными узлами, Кольцевой линией метро и Третьим пересадочным контуром, который сейчас создается в московской "подземке", даст городу крайне разветвленную транспортную сеть со множеством вариантов пересадок.

В Москве дополнительно построят 250 километров железнодорожных путей

В общей сложности Малое кольцо уже в 2015 году будет перевозить порядка 50 миллионов пассажиров, к 2020 году – 280 миллионов, а к 2025 году – 300 миллионов. В прошлом году пригородный пассажиропоток в Подмосковье составил 600 миллионов человек, к 2020, по прогнозу, он должен составить 825 миллионов. По словам Сергея Собянина, эту цифру планируется довести до миллиарда в год. К 2020 году пригородные электрички получат 250 километров выделенных железнодорожных линий.

Также в Москве запланировано строительство новых вокзалов. До 2015 года они появятся в районе станций "Каланчевская", "Курская-пассажирская" и "Царицыно". Строительство пройдет в рамках проекта "Актуализации генеральной схемы развития Московского железнодорожного узла".

Платформа в районе "Каланчевской" будет предназначена для скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, строительство которой закончится к 2020 году. Предположительно, на это строительство будет затрачено около 14,4 миллиарда рублей. Вокзал в Царицыно примет на себя пассажирские поезда южного направления: в Тулу, Орел, Курск, Белгород, Анапу, Новороссийск, Адлер, Сочи, что позволит разгрузить Курский вокзал. Сюда же будут приходить и транзитные поезда, следующие с севера на юг России. Обслужить эти составы смогут в Бирюлево, где планируется создать техническую станцию обслуживания.

В Москве планируют построить 40 новых вокзалов

С вокзала в районе станции "Курская-пассажирская" (новый Курский) по высокоскоростной магистрали поезда будут отправляться в Казань и Адлер.

Всего на работы по строительству вокзалов будет потрачено 1,431 триллиона рублей. Помимо РЖД в проекте участвуют правительства России, Москвы и Московской области. Кроме того, в Москве могут построить 40 мини-вокзалов, в том числе, на Малом кольце МЖД.

В этом году на всех вокзалах Москвы появился бесплатный Wi-Fi. Скорость передачи данных достигает 256 килобит в секунду, а зона покрытия охватывает все объекты, которые расположены на территории вокзальных комплексов. При этом на Курском вокзале готовится к запуску технология Wi-Fi offload, которая позволяет телефонам и планшетам автоматически переключаться с мобильных сетей на сеть Wi-Fi при наличии соответствующего тарифного плана мобильного оператора. Также Wi-Fi offload распространится на привокзальную территорию с перспективой постоянного расширения зоны покрытия.

Кроме того, на всех железнодорожных платформах Москвы появятся Skype-кабинки, в которых гороожане смогут пообщаться с друзьями и коллегами в ожидании пригородной электрички. Кабины оборудуют видеокамерами, сенсорными экранами, микрофонами и динамиками, любой зарегистрированный пользователь Skype сможет войти в систему под своим логином и паролем и связаться с необходимым ему человеком. Первой платформой, которую оснастили Skype-кабиной, стала железнодорожная станция "Выхино", где сервис заработал в конце августа.

От Ново-Переделкино до Киевского вокзала будет ходить "Спутник"

В августе был запущен скоростной поезд "Спутник", связывающий Ново-Переделкино и Киевский вокзал. Поезд следует без остановок, время в пути – 25 минут, что дает возможность жителям Солнцево, где пока нет метро, быстро добираться до центра Москвы.

Еще одна скоростная электричка - от села Усово на Рублево-Успенском шоссе до Белорусского вокзала - начнет курсировать в 2014 году. Доехать от Усово в Москву можно будет за 30 минут в вагонах с несколькими уровнями комфорта – "эконом", "бизнес-класс" и "люкс". В VIP-вагонах будет бесплатный бар с услугами официанта, пресса, кондиционер, Wi-Fi и мягкие сиденья повышенной комфортности.

Каждый "Спутник", вне зависимости от типа вагона, оборудован туалетом и системой климат-контроля.

Сегодня "Спутники" курсируют от Казанского вокзала до Раменского, от Ярославского вокзала до Пушкино и от Курского вокзала до города Железнодорожный. Кроме того, Москву и область сейчас связывает около двух десятков различных поездов-экспрессов.

С начала осени проезд во всех московских электричках можно оплатить с помощью карты "Тройка". А в ближайшее время основной подмосковный перевозчик "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) планирует приступить к обновлению парка своих электричек. Новые вагоны будут оснащены удобными сидениями, кондиционерами и туалетами.

Недавно в Москве завершилась реконструкция железнодорожной станции "Очаково". На платформе Киевского направления МЖД установили навес, турникеты со штрих-сканерами и автоматы по продаже билетов.

Реконструкцию Киевского направления МЖД планируют начать в 2014 году

А в 2014 году планируется начать реконструкцию Киевского направления Московской железной дороги. Столичные власти намерены увеличить пассажиропоток на этом направлении в два раза. ОАО "РЖД" будут предоставлены участки для строительства новых высоких платформ на железнодорожной ветке Москва-Одинцово. В рамках проекта организации ускоренного движения электропоездов платформы появятся на станциях "Славянский бульвар", "Центр "Сколково" и "Одинцово", кроме того, будут переустроены пути в районе существующей станции "Москва пассажирская - Смоленская".

Запуск скоростных поездов на участке от Москвы до Одинцово должен улучшить транспортное обслуживание жителей области и строящегося инновационного центра "Сколково". При этом для жителей ближнего Подмосковья в районе метро "Славянский бульвар" и станции "Трехгорка" будут организованы транспортно-пересадочный узел и перехватывающая парковка.

Всего в этом году в Москве отремонтировано 88 железнодорожных платформ пригородного сообщения и 30 платформ планируется отремонтировать до конца этого года в Подмосковье.

Григорий Медведев