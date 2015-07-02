"Аэроэкспресс" отменил несколько ночных рейсов в Домодедово

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

"Аэроэкспресс" из-за ремонтных работ на МЖД отменит несколько поздних электричек в Домодедово и обратно, сообщается на сайте компании.

В ночь с 17 на 18, с 18 на 19, с 24 на 25 и с 25 на 26 июля будут отменены:



С Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово – рейсы в 22.30; 23.00; 23.30; 00.00 и 00.30;

Из Домодедово до Павелецкого вокзала: рейсы в 23.00; 23.30; 00.00 и 6.00.

Ранее m24.ru сообщало, что с 1 июня стоимость проезда на "Аэроэкспрессе" выросла на 20 рублей. Билет по тарифу "Стандартный" теперь стоит 470 рублей вместо 450. Для тех, кто приобретает билеты на "Аэроэкспресс" на сайте или через мобильное приложение, поездка по тарифу "Стандартный" обойдется в 420.



