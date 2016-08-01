Форма поиска по сайту

01 августа 2016, 15:32

Электрички в Московском регионе стали опаздывать реже

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Электрички в Московском регионе стали опаздывать реже, передает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Опоздания электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за семь месяцев снизились на 12 процентов относительно аналогичного периода в прошлом году. Задержки в работе электричек Московской Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) снизились на 3 процента, у поездов ОАО "Аэроэкспресс" – на 29 процентов.

Максим Ликсутов назвал это самым большим скачком в улучшении качества пригородного сообщения с 2011 года.

