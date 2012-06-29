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Свежая пресса

29 июня 2012, 14:21

Обзор московской прессы: "Русский репортер"

МВД Кинотавр Русский Репортер свежая пресса

ФСБ продолжает охоту на «ученых-шпионов»

После семи лет, проведенных в колонии, на свободу вышел академик Игорь Решетин. Многие считали его одной из жертв организованной ФСБ охоты на ведьм. Но пока одного ученого выпускали, двое других сели: в Петербурге вынесли приговор ученым, якобы продавшим китайцам секреты «Булавы». «РР» разбирался, как российские ученые становятся «изменниками Родины».

Полицейских начальников заставят извиняться за преступления своих подчиненных

26 июня, в Международный день в поддержку жертв пыток, правозащитники потребовали от региональных управлений МВД принести официальные извинения людям, подвергавшимся пыткам в полиции.

Как новые технологии кинопроизводства и проката изменят нас с вами

Главным событием прошедшего недавно «Кинотавра» стали вовсе не премьеры новых отечественных фильмов, а круглый стол кинопродюсеров, озабоченных катастрофическим провалом этих фильмов в прокате. Ну не хотят зрители смотреть российское кино! «Они отупели; во всем виноват главный кинопродюсер страны — Путин; кинематографистам надо объединиться и выступить против РПЦ, отнимающей у кино бюджетные деньги и публику...» Вердикты участников становились все радикальней, но выхода так никто и не предложил: проблема российского кинорынка кажется неразрешимой, похожей на стихийное бедствие. В каком-то смысле так и есть: на наших глазах медленно умирает не только кинопрокат, но и само кино, каким мы знали его последние полвека.

Разработать очередную реформу МВД поручили цвету правоохранительной фронды

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев создал рабочую группу по дальнейшему реформированию полиции. Сотрудники министерства рассчитывают, что новая реформа исправит многочисленные ошибки предыдущей, но встревожены тем, что в ее мозговом центре оказалось мало людей, хорошо знакомых с сегодняшним днем российской полиции. «РР» разбирается, чего хотят добиться реформаторы

Родители детсадовцев ведут неравный бой с комбинатами питания

С 1 сентября в столичных детсадах появится новое меню, на этот раз составленное с учетом мнения родителей. Однако поставщики остаются прежние, да и продукты тоже. Кроме того, повара из штата садиков могут быть переведены в штат поставщика. Родители опасаются, что теперь качество питания упадет окончательно, а чиновники утверждают, что только так его и можно контролировать

Новый номер журнала "Русский репортер" в продаже с 28 июня.

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