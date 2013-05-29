Общественный совет при МВД наблюдает за порядком на массовых акциях

Фото: ИТАР-ТАСС

Члены Общественного совета (ОС) при главке московской полиции являются арбитрами во время переговоров организаторов массовых мероприятий и мэрии города. И более того, всегда наблюдают за проведением различных акций. Об этом на заседании ОС при МВД РФ заявила член Общественной палаты Ольга Костина.

"Мы всегда выступаем в качестве арбитра на предварительных переговорах организаторов массовых мероприятий в мэрии Москвы. При этом мы не вмешиваемся в переговорный процесс, просто таким образом мы контролируем соблюдение прав всех участников", - пояснила она.

Костина отметила, что в ближайшее время наблюдатели от общественного совета на массовых мероприятиях будут носить именные бейджики с фотографией, "чтобы избежать передачи их другому, неуполномоченному лицу". "Также это обезопасит наблюдателей от неправомерных действий со стороны всех участников акций", - сказала она.

Представитель ОС при ГУ МВД по Москве также сказала, что наблюдатели ОС проверяют безопасность задержанных, которых во время акций помещают в автозаки. "В этом нам помогаю записи с видеокамер, установленных в автозаках. Так нам удается проверять были ли случаи применения насилия в отношении задержанных и нарушались ли условия их содержания в автозаках", - сказала Костина.