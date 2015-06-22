Взрыв газа во Фрязине произошел из-за скопления горючих паров в ванной

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Взрыв в подмосковном Фрязине произошел из-за скопления паров горюче-смазочных материалов в ванной комнате одной из квартир. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД.

"Сейчас проводится проверка. Причина скопления паров пока не установлена", – сказал представитель главка.

В то же время, по данным источника агентства "Интерфакс", причиной взрыва стала неисправность газовой колонки.

Хлопок произошел в тот момент, когда жительница одной из квартир открыла кран с горячей водой. Включилась газовая колонка, установленная в ванной комнате, где в тот момент находился муж женщины.

По неизвестной причине, отметил источник, в помещении скопился газ, в результате чего произошел взрыв, которым были выбиты стекла и входная дверь.

Следователи пока не могут опросить пострадавшего мужчину, так как он получил сильнейшие ожоги лица, грудной клетки, рук и ног и находится без сознания. Газовую колонку заберут на экспертизу для установления точных причин поломки.

Напомним, что инцидент произошел по адресу Новый проезд, дом 8. Эвакуация жителей дома не потребовалась. Несущие конструкции здания не пострадали.