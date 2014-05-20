Инновационные средства защиты космических угроз представят на ВДНХ

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20 мая на ВДНХ открылся Международный салон "Комплексная безопасность 2014". Много внимания на выставке уделят работе российских служб МЧС и МВД. Посетители салона могут увидеть современную пожарную технику, средства спасения и другие новинки оборудования, обеспечивающего безопасность населения, сообщает телеканал "Москва 24".

В рамках "Комплексной безопасности 2014" представили свои разработки более 500 фирм и компаний, в том числе 54 иностранных. Техника демонстрируется как в павильонах, так и на открытой площадке.

Производители познакомят москвичей с новинками, созданными специально для Министерства внутренних дел. К примеру, на ВДНХ можно увидеть новый бронированный "Урал".

"Бронирование этой машины спасет от крупнокалиберного пулемета, снайперской винтовки, автомата. При наезде на мину зарядом в два килограмма тротила личный состав останется в безопасности, а автомобиль сохранит свою подвижность", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор автомобильного завода "Урал" Виктор Кадылкин.

Кроме того, в рамках салона москвичи познакомятся с новыми технологическими средствами защиты от угроз из космоса - астероидов и комет, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова.

По словам Пучкова, все оборудование, представленное на выставке, будет использоваться спасателями, полицейскими и пожарными исключительно в интересах граждан. Часть технологических новинок в среду продемонстрируют во время учений в подмосковном Ногинске.

Международный салон "Комплексная безопасность 2014" открыт до 23 мая.