Мотоциклистов-"новичков" обяжут не превышать скорость выше 70 км/ч

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

МВД хочет обязать начинающих мотоциклистов вне населенных пунктов ездить со скоростью не выше 70 км/ч, говорится в проекте постановления, опубликованном на Едином портале проектов нормативных актов.

"Начинающими" в документе названы водители, которые находятся за рулем мотоцикла меньше двух лет. Это изменение планируется внести в пункт 10.3 "Правил дорожного движения Российской Федерации".

Напомним, в Москве возросло количество ДТП с участием байкеров. Многие из них открыли мотосезон до его официального старта, из-за чего уже произошли первые аварии.

В некоторых районах города трассы еще не просохли после зимы, что приводит к столкновениям.

Ранее M24.ru сообщало, что Центр организации дорожного движения занимается созданием изображения для информационных табло, которое будет предупреждать водителей о мотоциклистах на дорогах.

"Мы собираемся на следующей неделе напомнить автомобилистам и мотоциклистам о начале мотосезона. У нас есть несколько идей по картинке для размещения на информационных табло", – написал замглавы ГКУ "Центр организации дорожного движения" Александр Евсин на своей страничке в Facebook.

Евсин рассказал, что ЦОДД интересуется мнением жителей по поводу вариантов для надписи. Среди предложенных слоганов: "Смотри в зеркала дважды!", "Смотри в зеркала при маневрах!" и "Посмотри в зеркало – сохрани ему жизнь".