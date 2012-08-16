"Коммерсантъ": четверг, 16 августа 2012 года

«Москва не должна превратиться в черную дыру, которая засасывает все подряд»

Директор столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников о будущем Московской агломерации

В правительстве Москвы обсуждается стратегия развития Москвы до 2025 года, подходит к завершению международный конкурс на разработку плана развития присоединенных территорий и параллельно готовится стратегия развития Московской агломерации. Насколько все эти документы сочетаются друг с другом и как это отразится на будущем столицы и москвичах, корреспонденту "Ъ" НАТАЛЬЕ ГОРОДЕЦКОЙ рассказал министр столичного правительства — руководитель департамента экономической политики и развития Москвы МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ.

В Подмосковье наводят чистоту выборов

Сергей Шойгу объяснил отставки глав городов

Губернатор Московской области Сергей Шойгу вчера заявил, что глава Химок Владимир Стрельченко и мэр Балашихи Владимир Самоделов ушли в добровольную отставку, так как «пришло время делать новые шаги». По словам главы Подмосковья, теперь перед регионом стоит задача сделать предстоящие выборы «чистыми и достойными», а он сам готов работать с профессионалами. Эксперты считают, что господин Шойгу продолжит зачистки, но избавляться от наследия экс-губернатора Бориса Громова будет постепенно, чтобы не терять контроль над выборами.

Наталья Корченкова, "Ъ"

Ракетчик саморазогнался

Глава Центра имени Хруничева взял на себя вину за последнюю космическую аварию

Вчера стало известно, что генеральный директор—генеральный конструктор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева Владимир Нестеров написал заявление об отставке. Подобный вариант, по сведениям “Ъ”, накануне обсуждали премьер Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин. Эта отставка станет первой возможностью для Федерального космического агентства (Роскосмос) опробовать «космический резерв» — специалистов, способных заменить нынешних глав предприятий отрасли в должностях гендиректоров и генконструкторов.

Иван Сафронов, Софья Самохина, "Ъ"



Кандидат от ОНФ объединяет на выборах рязанскую оппозицию

против губернатора-единоросса

Кандидат в губернаторы Рязанской области от «Патриотов России» Игорь Морозов обратился к оппозиционным кандидатам с предложением поддержать его на выборах. По его мнению, только объединившись, можно победить действующего губернатора единоросса Олега Ковалева. Коммунисты ответили отказом, назвав Игоря Морозова «последователем идей Владимира Путина» и выдвиженцем «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Эксперты считают, что о конкуренции «Единой России» и ОНФ речи не идет, а выдвижение сразу двух кандидатов от власти призвано выбить почву из-под оппозиции.

Наталья Башлыкова, Рязань; Сергей Горяшко, "Ъ"

Июль отогрел промышленное производство

В строительстве, металлургии и мясном ряду

Промышленное производство в июле неожиданно ускорилось до 3,4% в годовом выражении и вновь вернулось к росту в месячном выражении после стагнации в июне. Судя по данным Росстата, промпроизводство по-прежнему поддерживается неплохим потребительским спросом — прирост обеспечил обрабатывающий сектор, прежде всего пищевая, строительная отрасли и автопром, тогда как добывающий сектор уже традиционно в этом году просел. Кроме того, по мнению аналитиков, на июльском показателе промпроизводства положительно отразились сезонность и эффект низкой базы.

Юрий Барсуков, "Ъ"

Избиратели показали численную неустойчивость

После выборов президента их стало на 700 тыс. меньше

После 4 марта число избирателей в России существенно сократилось. Согласно отчету Центризбиркома (ЦИК), сейчас число граждан, имеющих право голосовать, составляет 108,649 млн человек. Это на 736 тыс. меньше, чем значилось в списках избирателей по итогам президентских выборов. По словам экспертов и оппозиционеров, это показывает, сколько «фиктивных» избирателей голосовало 4 марта. В ЦИКе анализ свежих данных еще не проводили.

Максим Иванов, "Ъ"

Патриарх перешел границу

Глава РПЦ прибыл на каноническую территорию Ватикана

Сегодня глава Русской православной церкви (РПЦ) начинает официальный визит в Польшу, в ходе которого патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Католической церкви Польши архиепископ Юзеф Михалик подпишут совместное послание к народам России и Польши. Эксперты называют визит «историческим прорывом во взаимоотношениях католической и православной церквей» и считают, что следующим шагом на пути к сближению может стать встреча патриарха Кирилла с папой римским Бенедиктом XVI.

Павел Коробов, "Ъ"

Борьба с экстремизмом получит новое лицо

В МВД ожидается отставка Юрия Кокова

Как стало известно, в скором времени покинет свой пост начальник главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД РФ Юрий Коков. Предполагается, что он перейдет в одно из полицейских учебных учреждений. По одной из версий, это связано с возможным воссозданием главного управления по борьбе с оргпреступностью на базе ГУПЭ. Отметим, что в последнее время работа борцов с экстремизмом подвергалась критике со стороны Генпрокуратуры.

Александр Игорев, Александр Черных, Григорий Туманов, "Ъ"

Владельцев недвижимости приглашают на регистрацию

Несогласных Минэкономики лишит тысячи рублей

Минэкономики обеспокоено уходом граждан и бизнеса от налогообложения их недвижимого имущества из-за того, что владельцы не спешат регистрировать свои права. Сейчас права собственности на недвижимость, возникшие до июля 1997 года, регистрируются по желанию их обладателей с уплатой льготной ставки госпошлины. Министерство предлагает стимулировать правообладателей к госрегистрации недвижимости как пряником — упрощая процедуру регистрации и сокращая ее сроки, так и кнутом — грозя повышенной госпошлиной с 2019 года. Однако на фоне цен на недвижимость и то и другое выглядит не очень серьезно.

Юрий Барсуков, "Ъ"

Дело о покушении на Владимира Путина покидает Украину неохотно

Второй обвиняемый тоже обжаловал экстрадицию в Россию

Как стало известно, защита гражданина Казахстана Ильи Пьянзина, которому в России инкриминируется соучастие в подготовке покушений на Владимира Путина и Рамзана Кадырова, подала жалобу в апелляционный суд Одессы на решение Генпрокуратуры Украины и Малиновского райсуда Одессы, разрешивших выдачу обвиняемого России. Напомним, что до этого облсудом была отклонена аналогичная жалоба другого фигуранта этого дела — чеченца Адама Осмаева. У последнего осталась надежда лишь на то, что экстрадиции как-то может воспрепятствовать Европейский суд по правам человека.

Петр Сокович, Киев "Ъ"

Осужденному по делу ЮКОСа на треть сократили отмывание

Экс-глава нефтетрейдера «Ратибор» должен выйти на свободу уже в октябре

Нижегородские суды, рассмотрев жалобы защиты экс-руководителя компании «Ратибор» Владимира Малаховского, осужденного по делу ЮКОСа, снизили ему срок заключения почти на треть в связи со смягчением наказания по ст. 174.1 УК РФ («Отмывание преступных доходов»). Приговор связанному с ЮКОСом нефтетрейдеру был одним из самых жестких — Басманный суд столицы осудил его на 12 лет заключения за присвоение нефти стоимостью $13 млрд и отмывание средств. На свободу Владимир Малаховский, отбывающий срок в нижегородской колонии в поселке Буреполом, выйдет уже в октябре.

Роман Кряжев, Нижний Новгород, "Ъ"

Прокуратуру настроили на радио МЧС

Бывшие сотрудники пожаловались на неофициальные зарплаты

Вчера получил продолжение скандал с увольнением сотрудников радиостанции, входящей в объединенную редакцию МЧС, о котором “Ъ” сообщал 23 июля. После публикации о том, как с ведомственного «Крепкого радио» уволились все сотрудники, недовольные редакционной политикой, один из ведущих обратился в прокуратуру с требованием возбудить против руководства редакции уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Основную часть зарплаты сотрудники радиостанции получали в конвертах, которые нигде официально не учитывались, утверждает в жалобе он.

Григорий Туманов, Александр Черных, "Ъ"

Чиновника КБР не поделили между медиками

Владимир Жамборов отказался от обследования в предписанной ему клинике

Вчера стало известно о новом скандале в деле руководителя администрации главы КБР Владимира Жамборова, обвиняемого в хищении бывшего здания республиканской филармонии. Защита и родственники подследственного утверждают, что он нуждается в срочной операции в гражданской клинике, однако сам господин Жамборов от обследования и лечения в 15-й горбольнице отказался. Защита объясняет это тем, что он уже обследовался в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН. Правоохранители же отмечают, что место пребывания и лечения регламентируется постановлением правительства, а действия подследственного и его адвокатов расценивают как давление на следствие с целью добиться изменения господину Жамборову меры пресечения.

Юрий Сенаторов, "Ъ"

Генерал заслужил большего

Прокуратура обжаловала условный приговор бывшему начальнику управления информации МВД России

Пресненский райсуд приговорил в особом порядке к условному сроку заключения бывшего начальника управления информации МВД России Олега Аксенова, признав его виновным в крупном мошенничестве. Потерпевший от действий генерал-майора в отставке просил не наказывать его строго, поскольку тот добровольно и по решению суда вернул ему $500 тыс., однако в прокуратуре посчитали, что приговор должен быть более строгим, поэтому подали на него кассацию.

Николай Сергеев, Алексей Соковнин, "Ъ"

Белорусские выборы оценят с российской помощью

Сергей Лавров обещал помочь Александру Лукашенко с объективностью и непредвзятостью

Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера побывал с рабочим визитом в Минске, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и своим визави Сергеем Мартыновым. На фоне разгорающегося конфликта между Брюсселем и Минском российско-белорусские отношения могли показаться безоблачными. Господин Лукашенко пожаловался господину Лаврову на действия Запада и на то, что политическая активность в его стране «не всегда развивается в нужном направлении». Российский министр нашел, чем успокоить белорусского президента: он пообещал поспособствовать выработке «объективной и непредвзятой» оценки проведения парламентских выборов в Белоруссии 23 сентября. С подробностями из Минска — корреспондент "Ъ" ЕЛЕНА ЧЕРНЕНКО.

Израиль объявил готовность к войне с Ираном

Операцию планируется завершить за 30 дней

Израиль может принять решение о превентивном ударе по иранским ядерным объектам уже в ближайшие недели. Такой сигнал все настойчивее посылает мировому сообществу Тель-Авив. Сейчас наиболее удачный момент для проведения эффективной военной операции, заявил “Ъ” источник в израильской правящей коалиции. Согласно разведданным, уже к весне будущего года Тегеран получит возможность изготовить атомную бомбу. Чтобы остановить этот процесс, Тель-Авив хочет воспользоваться предвыборной ситуацией в США. По мнению израильских политиков, накануне ноябрьских выборов Барак Обама не сможет отказать в помощи стратегическому союзнику.

Мария Ефимова, "Ъ"

Испанский мэр перешел на сторону народа

Глава Мариналеды выступил против антикризисных мер правительства

Недовольство жесткими мерами по спасению испанской экономики, которое реализует правительство Мариано Рахоя, порождает новые формы протеста. К стану «несогласных» примыкают не только простые жители страны, но и представители власти. Одним из претендентов на роль лидера протестующих стал мэр города Мариналеды Хуан Мануэль Санчес Гордильо, получивший прозвище Робин Гуд. Другой тревожной тенденцией для Мадрида стали требования регионов предоставить им больше самостоятельности — по мере углубления кризиса такие призывы звучат все настойчивее.

Павел Тарасенко, "Ъ"

Секс без срока годности

«Рай: любовь» в российском прокате

На экраны через три месяца после каннской премьеры выходит «Рай: любовь» — часть трилогии Ульриха Зайдля о массовых психозах современного общества, особенно тех, которым подвержена его женская половина. Находясь под впечатлением первой части, ожидает венецианской премьеры второй части трилогии АНДРЕЙ ПЛАХОВ. "Ъ"

Выставка на обочине

Анна Желудь в Гридчинхолле

В Гридчинхолле, подмосковном выставочном зале, открытом меценатом Сергеем Гридчиным, проходит «Последняя выставка» Анны Желудь. Проект со столь суицидальным названием показался АННЕ ТОЛСТОВОЙ довольно оптимистичным. "Ъ"

Сборная России примирилась с Кот-д`Ивуаром

Но не с болельщиками

Сборная России вчера провела первый матч под руководством нового главного тренера — Фабио Капелло. На стадионе «Локомотив» россияне, открыв счет благодаря голу со штрафного Алана Дзагоева, не смогли удержать победу, пропустив от ивуарийцев ответный мяч в концовке встречи.

Петр Кузнецов, "Ъ"

Владимир Путин оставил золото себе

Президент России приветствовал российских олимпийцев

Вчера российские спортсмены, вернувшиеся с Олимпиады в Лондоне с медалями, были удостоены приема президента России Владимира Путина. Глава государства вручил прибывшим ордена и медали, напомнил, что минувшие Игры сложились лучше, чем предыдущие, и посоветовал спортсменам идти в народ — к школьникам и студентам. Ну а позже медалистам вручили и материальные призы — автомобили Audi. Причем чем выше была ценность медали, полученной тем или иным атлетом, тем длиннее и дороже был немецкий автомобиль.

Александр Петров, "Ъ"



Восьмилетняя гонка

Российский велогонщик Вячеслав Екимов получит золото Афин-2004

Коллекция наград прославленного российского велогонщика Вячеслава Екимова в ближайшее время пополнится третьим олимпийским золотом. Вчера стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение вручить россиянину золотую медаль по итогам гонки с раздельным стартом, состоявшейся еще в 2004 году — на Олимпиаде в Афинах, которую он завершил на втором месте.

Юрий Угринов, "Ъ"