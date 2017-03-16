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16 марта 2017, 17:17

Происшествия

Против водителя попавшего в ДТП экскурсионного автобуса возбули дело


Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, попавшего в аварию в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу.

56-летний водитель частного автобуса, арендованного организацией для туристической поездки, не справившись с управлением, съехал в кювет, и транспортное средство перевернулось.

Дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Авария произошла утром 16 марта в 30 километрах от Выборга. Экскурсионный автобус, следуя из Санкт-Петербурга в сторону Финляндии по скользкой из-за гололеда дороге, съехал в кювет и опрокинулся.

В автобусе находилось 32 пассажира, все они – граждане России. В результате три человека погибли и 20 пострадали. Участок дороги, где произошло ДТП, по данным пресс-службы властей региона, находится в аренде у Финляндии.

МВД полиция ДТП уголовное дело Ленинградская область

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