Против водителя попавшего в ДТП экскурсионного автобуса возбули дело



Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, попавшего в аварию в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу.

56-летний водитель частного автобуса, арендованного организацией для туристической поездки, не справившись с управлением, съехал в кювет, и транспортное средство перевернулось.

Дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Решается вопрос об избрании меры пресечения.