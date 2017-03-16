Против водителя попавшего в ДТП экскурсионного автобуса возбули дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, попавшего в аварию в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу.
56-летний водитель частного автобуса, арендованного организацией для туристической поездки, не справившись с управлением, съехал в кювет, и транспортное средство перевернулось.
Дело возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В автобусе находилось 32 пассажира, все они – граждане России. В результате три человека погибли и 20 пострадали. Участок дороги, где произошло ДТП, по данным пресс-службы властей региона, находится в аренде у Финляндии.