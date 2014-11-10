Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября 2014, 10:02

Безопасность

На сайте МВД обновился раздел "Внимание, розыск"

Фото: ТАСС/Сергей Неделин

На официальном портале МВД России обновился сервис "Внимание, розыск", с помощью которого можно проверить любого гражданина РФ на присутствие в базе поиска.

Чтобы узнать, находится ли искомый в списках МВД, достаточно указать фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и свою электронную почту, куда полиция и пришлет данные.

В МВД отмечают, что база содержит информацию только о тех, кого разыскивают с использованием СМИ.

Добавим, что на портале также появилась информация о десяти наиболее опасных преступниках, причем за информацию о местонахождении каждого МВД заплатит миллион рублей.

Сайты по теме


МВД розыск пропавшие люди порталы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика