На сайте МВД обновился раздел "Внимание, розыск"

Фото: ТАСС/Сергей Неделин

На официальном портале МВД России обновился сервис "Внимание, розыск", с помощью которого можно проверить любого гражданина РФ на присутствие в базе поиска.

Чтобы узнать, находится ли искомый в списках МВД, достаточно указать фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и свою электронную почту, куда полиция и пришлет данные.

В МВД отмечают, что база содержит информацию только о тех, кого разыскивают с использованием СМИ.

Добавим, что на портале также появилась информация о десяти наиболее опасных преступниках, причем за информацию о местонахождении каждого МВД заплатит миллион рублей.