Частным сыщикам утвердили официальную программу обучения

Фото: Кадр из фильма Гая Ричи "Шерлок Холмс"

МВД утвердило программу обучения для частных детективов. Подробный учебный план изложен в приказе министра внутренних дел Владимира Колокольцева, сообщает "Российская газета".

Учебный план включает пять предметов: правовую, тактическую, техническую и психологическую подготовку, а также правила оказания первой помощи. По каждому из предметов предусмотрены теоретические и практические занятия. Большая часть программы посвящена правовой подготовке. По каждому предмету студенты сдадут по одному зачету, а знание правил оказания первой помощи преподаватели проверят с помощью экзамена. Кроме того, в конце обучения детективов ждет квалификационный экзамен.

Получение диплома частного детектива станет необходимым для получения лицензии на работу. Приказ министерства включает также программу повышения квалификации практикующих частных детективов.

Новые требования к профессионализму сыщиков объясняются возможными изменениями в законах, регулирующих эту сферу. Как сообщает РИА "Новости", на прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий представлять в суде доказательства, которые обнаружил частный детектив.

Кроме того, как ранее сообщало издание m24.ru, в июне прошлого года МВД подписало приказ о сотрудничестве полиции с частными охранными и детективными предприятиями.