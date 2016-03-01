В Северном Бутове задержали подозреваемых в похищении людей и разбое

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В столичном районе Северное Бутово задержаны трое участников организованной преступной группы (ОПГ), которых подозревают в похищении людей, вымогательстве и разбойных нападениях, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, 27 февраля в Москве они совершили вооруженное разбойное нападение на сотрудника одной из организаций с целью хищения денег. В ходе задержания подозреваемые оказали активное сопротивление, остановить которое удалось предупредительным выстрелом вверх. После этого трое молодых людей из ближнего зарубежья, в возрасте от 26 до 36 лет, были задержаны.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления и ведет розыск остальных участников преступной группы.

Напомним, накануне неизвестные совершили разбойное нападение на магазин на востоке Москвы. Сообщение об инциденте поступило в полицию в понедельник, 29 февраля, в 20:22. Как установлено, в здание магазина по адресу: улица Фортунатовская, дом 16, ворвались двое неизвестных и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали денежные средства из кассы.

Общая сумма похищенных денег устанавливается. Также продолжается розыск преступников.