01 марта 2016, 16:15

В Северном Бутове задержали подозреваемых в похищении людей и разбое

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В столичном районе Северное Бутово задержаны трое участников организованной преступной группы (ОПГ), которых подозревают в похищении людей, вымогательстве и разбойных нападениях, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, 27 февраля в Москве они совершили вооруженное разбойное нападение на сотрудника одной из организаций с целью хищения денег. В ходе задержания подозреваемые оказали активное сопротивление, остановить которое удалось предупредительным выстрелом вверх. После этого трое молодых людей из ближнего зарубежья, в возрасте от 26 до 36 лет, были задержаны.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления и ведет розыск остальных участников преступной группы.

Напомним, накануне неизвестные совершили разбойное нападение на магазин на востоке Москвы. Сообщение об инциденте поступило в полицию в понедельник, 29 февраля, в 20:22. Как установлено, в здание магазина по адресу: улица Фортунатовская, дом 16, ворвались двое неизвестных и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали денежные средства из кассы.

Общая сумма похищенных денег устанавливается. Также продолжается розыск преступников.

Сайты по теме


МВД криминал следствие разбой задержание

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

