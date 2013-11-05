Форма поиска по сайту

05 ноября 2013, 17:46

Безопасность

Колокольцев утвердил состав Общественного совета при МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ об утверждении нового персонального состава Общественного совета при министерстве.

В него вошли 37 человек, среди которых Алексей Кудрин, Алексей Венедиктов, Владимир Соловьев и другие известные общественные деятели.

Отметим, что персональный состав Совета был сформирован с учетом рекомендаций Общественной палаты РФ и иных общественных организаций. При этом обновлен не только состав Совета, но и его Регламент.

На первом заседании, которое должно состояться в течение 30 дней со дня подписания приказа, членам Совета предстоит избрать председателя и его заместителей, секретаря, а также председателей комиссий, которые войдут в состав президиума Общественного совета.

